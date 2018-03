Liedson acusa Fábio Costa de covardia Liedson saiu do Morumbi, na quarta-feira, imaginando que Fábio Costa falava a verdade quando se desculpou. Naquela hora, o goleiro santista disse que não teve nenhuma maldade no lance em que acertou o jogador corintiano. À noite, revendo o lance nas emissoras de tevê, Liedson concluiu que Fábio Costa mentiu. ?Ele não foi sincero. Foi uma agressão covarde." Depois, ainda alfinetou outro jogador do Santos, Fabiano, que registrou B.O. após o jogo contra o goleiro Doni, por agressão. ?Fui agredido pelo Fábio Costa e nem por isso registrei boletim de ocorrência contra ele na delegacia." O atacante do Corinthians viu a repetição do lance várias vezes na tevê. E a cada imagem se convencia ainda mais da covardia de Fábio Costa. ?Foi sem querer nada. Ele me acertou de propósito e ainda veio me pedir desculpas no final do jogo." Na hora, Liedson aceitou o pedido de desculpas porque imaginou que Fábio Costa estava sendo sincero. ?Mas na tevê ficou claro. Primeiro ele socou a bola e depois me acertou de propósito com o braço esquerdo. O Fábio Costa teve a intenção de me acertar. Como eu disse, foi uma covardia da parte dele." Provavelmente orientado pela diretoria, Liedson ainda procurou medir as suas palavras. Fora esse desabafo, o atacante fugiu de toda e qualquer pergunta que pudesse alimentar a polêmica com o Santos. Nem sempre conseguiu. O atacante tentou não dizer textualmente que espera uma punição para Fábio Costa. Mas deixou claro que a atitude do goleiro deve ser avaliada - e depois julgada - pela Comissão Disciplinar da CBF por intermédio das imagens de tevê. ?Se espero uma punição para ele? Para dizer a verdade, não espero nada. Só sei que as câmeras de tevê estão aí. Não há dúvidas de que fui agredido. Há gente mais competente do que eu para julgar o que aconteceu." Liedson também não quis prever se no jogo de volta contra o Santos, dia 2 de novembro, Finados, na Vila Belmiro, o clima entre os jogadores pode esquentar outra vez. Na verdade, o atacante nem sabe dizer se ainda estará no Corinthians até lá. Mas, se estiver, promete não mudar o seu comportamento. ?De minha parte, vou jogar normalmente. Acho que todo mundo deveria agir da mesma forma. O que acontece em campo deve ser resolvido em campo. Sou contra esse negócio de levar problemas de jogo para a delegacia."