Liedson admite frustração com seleção Era visível nesta quarta a frustração do atacante Liedson. Após os quatro gols que marcou domingo, na goleada corintiana sobre o Vitória por 4 a 0, no Pacaembu, o jogador tinha como certa a convocação para a seleção brasileira. Ele está desolado. ?Estou triste, sim. Tinha a expectativa de que meu nome estaria na lista do Parreira. Por tudo o que eu fiz contra o Vitória e também pelas declarações que o Parreira deu, quando citou o meu nome, eu esperava ser convocado. O jeito agora é trabalhar para entrar nas próximas convocações?, confessou. Sem outra alternativa, o atacante elogiou Illan e Luís Fabiano, escolhidos por Parreira para a posição. ?São, na verdade, dois grandes jogadores e tenho certeza de que serão muito bem aproveitados pelo Parreira. O que eu tenho de fazer é continuar marcando meus gols?, resignou-se Liedson. Conformado, o atacante preferiu falar de suas próprias virtudes. ?Para mim, não existe essa de bola perdida. Se a bola sair e o árbitro não apitar, eu continuo correndo atrás dela?, disse. A formação profissional de Liedson foi bem diferente, se comparada com a da maioria dos jogadores que atuam no futebol brasileiro. ?Eu não passei pelas categorias de base. Não tive tempo para isso, já que comecei a trabalhar muito cedo. Eu trabalhava em um supermercado no interior da Bahia antes de iniciar a carreira?, contou. ?Por essa razão, ainda trago comigo as características de um jogador amador. Futebol para mim é luta, dedicação?, afirmou. Com oito gols marcados no Campeonato Brasileiro ? contra 11 de Luís Fabiano, o artilheiro da competição ?, Liedson promete lutar pela artilharia. ?Tenho condições de ser o artilheiro do campeonato. Para isso, conto com a ajuda de meus companheiros?, avisou. No Corinthians, não era só Liedson quem estava frustrado por não ter sido convocado por Parreira. O lateral-direito Rogério também apostava que o seu nome entraria na lista. Os convocados para a posição foram Belletti e Maurinho. ?Não vou esconder: esperava ser convocado. Não vou ficar triste. Pelo menos, o meu nome foi cogitado?, disse, tentando demonstrar tranqüilidade. ?Acho que não fui convocado porque a minha presença aqui no Corinthians é necessária. Além disso, o Belletti está sendo chamado desde as Eliminatórias, e o Maurinho está jogando muito bem.?