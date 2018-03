Liedson ainda pode ficar no Corinthians Dependendo do resultado de uma reunião que está sendo realizada neste momento, no Parque São Jorge, entre o vice-presidente de futebol Roque Citadini e o empresário de Liedson, João Alberto, que também é o presidente do Prudentópolis (o clube paranaense detém 70 por cento dos direitos federativos do jogador), o atacante poderá deixar de ir para o Dinamo de Kiev, da Ucrânia, e permanecer no Corinthians. O dirigente do Corinthians pediu a reunião para comunicar a João Alberto, que um grupo de empresários ligados ao clube paulista estaria disposto a cobrir a proposta do Dínamo. O próprio Liedson deixou claro hoje que prefere ficar no Corinthians, que lhe fez uma ótima proposta de reajuste salarial, segundo ele. Agora, Liedson torce para o Prudentópolis aceitar a proposta dos empresários corintianos. O time paranaense e o Coritiba (detém os outros 30 por cento dos direitos sobre o jogador) estariam exigindo US$ 2 milhões para liberá-lo.