Liedson aparece no BID e pode estrear contra Ituano O atacante Liedson pode reestrear pelo Corinthians nesta quarta-feira, contra o Ituano, em jogo adiado da sexta rodada do Campeonato Paulista. O nome do luso-brasileiro apareceu nesta tarde no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, deixando-o com condições legais de atuar pelo clube alvinegro.