Liedson apimenta clássico contra Fla Sempre que Corinthians e Flamengo se encontrarem, certos assuntos certamente serão explorados ? por mais que já o tenham sido. O "choque das duas maiores torcidas do País", por exemplo, é o tema predileto por todos e quase impossível de ser evitado. Contudo, as atenções neste domingo, às 16 horas, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro, não estarão nas arquibancadas, mas sim no atacante corintiano Liedson. Ele é um dos poucos privilegiados que tiveram a oportunidade de vestir a camisa das duas equipes mais populares do Brasil. Mas será que existe alguma diferença na forma como corintianos e flamenguistas encaram esse confronto? É inegável que existe a rivalidade. Porém, trata-se de um sentimento distinto do que tradicionalmente acontece quando dois rivais se encontram. Nada tem a ver com o clima que antecede os clássicos regionais, seja um Corinthians x Palmeiras ou Fla x Flu. É algo que mexe mais com o ego, com a mania de grandeza dessas duas nações. "É verdade, fica mais restrito aos torcedores e a cobrança não é tão grande", observou Liedson. E observar o atacante comentar o "encontro de gigantes" é até engraçado. Ao mesmo tempo que procura escolher a dedo cada palavra, a fim de evitar polêmicas ? "não tem muita diferença jogar aqui ou lá, são duas grandes equipes"...etc e tal ?, Liedson se trai. Involuntariamente cutucou os cariocas durante a semana. "Lá (na Gávea) a gente jogava pra não ser rebaixado. Aqui jogamos para conquistar títulos", comparou. Pronto, o pacato, calado e recatado baiano apimentou a partida. Por pontos ? Como se não bastassem todos os ingredientes que cercam o ambiente, o clássico tornou-se importante também pelo aspecto mais prático. Tanto corintianos como flamenguistas foram derrotados na última rodada (2 a 1 diante do Inter-RS e 2 a 0 contra o Santos, respectivamente). Vencer, portanto, é garantia de clima tranqüilo e motivado, sobretudo para os paulistas, que no dia 1º enfrentam o River Plate, em Buenos Aires, na primeira partida das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Então, para tentar viajar em paz, o técnico Geninho vai escalar o volante Cocito, que fará sua estréia no Corinthians, no lugar do suspenso Fabinho. "Claro que ainda falta ritmo e entrosamento para ele (Cocito), mas estou satisfeito com seu desempenho nos treinos", afirmou o treinador. Para o jogador, que não consegue esconder a ansiedade, é a chance de entrar e não sair mais do time. "Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo."