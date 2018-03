Liédson: arma do Fla contra Cruzeiro Invicto e com a melhor campanha na Copa dos Campeões, o Flamengo tenta, nesta quarta-feira, a classificação para a final, enfrentando o Cruzeiro, às 21h40, no Estádio Castelão, em Fortaleza. O time será o mesmo que vem atuando na competição e que derrotou o Vitória, por 2 a 1, pelas quartas-de-final. O técnico Lula Pereira demonstrou estar muito feliz porque está podendo escalar o mesmo time nas últimas partidas. "Isso é importante para melhorarmos o entrosamento da equipe", afirmou o treinador. "Muitos jogadores foram contratados e temos que ter um padrão de jogo para as futuras competições." Para Lula, o atacante Liédson será fundamental na partida, porque ele considera a zaga do Cruzeiro lenta e a velocidade do jogador é uma "boa arma" para o Flamengo chegar ao gol. O atleta sabe da responsabilidade que terá no jogo. "São bons zagueiros que poderiam estar na seleção brasileira, mas estamos preparados?, afirmou Liédson. "Ninguém acreditava no time do Flamengo e agora estamos quase na final." O jogador disse que Lula pediu jogadas em velocidade na entrada da área, porque o Rubro-Negro, segundo o treinador, tem bons cobradores de falta.