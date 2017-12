Liedson dá vitória ao Sporting Artilheiro do último Campeonato Português, o brasileiro Liedson continua sendo a referência ofensiva do Sporting. Neste domingo, ele marcou os dois gols da vitória de seu time por 2 a 1 sobre o Marítimo, que descontou com Rincon. Com o resultado, o Sporting soma seis pontos em dois jogos pelo campeonato e ocupa a terceira colocação, juntamente com o Porto, por ter dois gols a menos que o líder Rio Ave e um a menos que o vice Gil Vicente. Outro brasileiro que se destacou neste domingo foi o zagueiro Nen, ex-São Paulo e Atlético-PR. Ele marcou o gol da vitória do Braga sobre o Penafiel.