Liedson decide e Sporting vence Benfica Já virou rotina: basta o Sporting se complicar que Liedson aparece para decidir. Neste sábado, o atacante marcou o gol da vitória por 2 a 1 de seu time no clássico lisboeta com o Benfica. O Sporting, que contou com os brasileiros Rogério, Ânderson Polga e Deivid, saiu na frente com Loureiro, aos 38 minutos do primeiro tempo. O Benfica, que teve em campo os zagueiros Anderson e Luisão, empatou aos nove do segundo tempo, com Simão Sabrosa. Liedson, aos 19, de cabeça, decretou a vitória do Sporting, que assumiu a terceira posição do campeonato com nove pontos. O Benfica é o 14º, com apenas um. O líder é o Porto, também com nove pontos, mas dois gols a mais de saldo que o Sporting e um a mais que o Braga. O Porto, aliás, venceu o Rio Ave por 3 a 0, com gols de Quaresma, Alan e Almeida marcados em seqüência, nos últimos cinco minutos de jogo.