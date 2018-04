Liedson depende apenas da CBF para estrear no Corinthians nesta quarta

SÃO PAULO - Recém-contratado pelo Corinthians, Liedson pode estrear já nesta quarta-feira, às 22 horas no Pacaembu, na partida contra o Ituano válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista (o confronto foi adiado devido à participação do clube alvinegro na pré-Libertadores). Para isso acontecer, basta o nome do jogador aparecer o Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até as 19 horas de quarta.

Na tarde desta terça-feira, o atacante fez seu primeiro treino com o grupo no CT Joaquim Grava e o técnico Tite já o escalou entre os titulares, no lugar de William, que havia iniciado o coletivo na equipe principal.

Liedson, de 33 anos, chegou ao Brasil no fim de semana, mas já está preparado para jogar, pois vinha atuando normalmente pelo seu ex-clube, o Sporting, de Portugal - fez o jogo de despedida na última sexta-feira.

Outra alteração feita pelo treinador com relação à equipe que venceu o Palmeiras por 1 a 0 no domingo, foi a entrada de Marcelo Oliveira no lugar de Fábio Santos na lateral-esquerda.

Se a CBF liberar, o Corinthians deve entrar em campo com a seguinte formação para enfrentar o Ituano: Júlio César; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Marcelo Oliveira; Ralf, Jucilei, Ramirez e Danilo; Jorge Henrique e Liedson.

