Liedson deu trabalho mas não fez seu gol Mesmo sem a concorrência de Luís Fabiano, que está com a seleção brasileira, Liedson continua com 8 gols no Campeonato Brasileiro. A esperança de diminuir a desvantagem de três gols em relação ao atacante são-paulino justamente no jogo contra o seu clube acabou sendo frustrada. O atacante corintiano não conseguiu marcar, apesar de ter sido o jogador que deu mais trabalho ao São Paulo no clássico deste domingo. Mesmo jogando praticamente sozinho na frente, e tendo sempre dois adversários na sua marcação - Júlio Santos e Jean -, Liedson não parou um só instante. Se a bola não chegava na área, recuava até o grande círculo ou caía pela esquerda. Assim atraía a marcação de um terceiro adversário, o volante Adriano, encarregado de acompanhar o corintiano fora da área. Adriano sofreu correndo atrás de Liedson. Aos 24 minutos, ao perder uma disputa de bola com o atacante, o volante são-paulino o atingiu por trás e acabou recebendo o cartão amarelo, além de uma bronca coletiva de seus companheiros de time, especialmente de Kaká, que exigia mais seriedade na marcação do atacante. Apesar da forte marcação, Liedson fez a jogada que determinou a vantagem parcial corintiana. Aos 26 minutos, ele deu uma assistência perfeita a Lucas. O companheiro ganhou de Jean na corrida e bateu cruzado, no ângulo direito de Roger, que ainda desviou para a linha de fundo com a ponta dos dedos. Na cobrança de escanteio, Ânderson subiu sozinho e marcou de cabeça. Com a desvantagem, o São Paulo se viu obrigado a sair um pouco mais. Seria a chance que Liedson precisava para usar a sua velocidade, mas o medo de um contra-ataque fez o técnico Rojas mandar Adriano "colar" no atacante corintiano. No segundo tempo, Liedson variou mais a sua movimentação, deslocando-se também pelo lado direito, onde deu trabalho. Envolveu algumas vezes Fabiano e Jean, e até finalizou com perigo aos 8 minutos. Mas a expulsão de Ânderson, aos 14 minutos, enfraqueceu o Corinthians. Geninho teve de sacrificar Leandro Amaral para recompor a defesa com a entrada de Marquinhos. Dessa forma, as coisas ficaram mais difíceis também para Liedson. A situação só ameaçou melhor aos 35 minutos, quando Geninho trocou Jorge Wágner por Renato e Fabrício por Fumagalli. Com dois meias ofensivos, Lucas também avançou um pouco mais e Liedson ganhou apoio na frente. O Corinthians até deu a impressão que chegaria ao empate, mas ainda assim o São Paulo tinha um jogador a mais. Liedson fez o possível, mas não foi o suficiente.