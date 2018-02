Liédson diz que continua no Sporting Lisboa

Apesar do assédio de equipes como Palmeiras e Botafogo, o atacante Liédson garantiu, em entrevista ao jornal português O Jogo, que voltará ao Sporting de Lisboa, independente da proposta que possa surgir para retornar ao futebol brasileiro. "Viajo hoje. As instruções deixadas foram para os estrangeiros se apresentaram no dia 31 e, para me apresentar nesta data, vou viajar no dia 30 [hoje] e estarei no primeiro treino", disse o jogador, que passou o Natal com sua família, em Salvador. A declaração atenua as declarações do jogador ao Jornal de Notícias, na semana passada, quando Liédson declarou que o técnico do Sporting Lisboa, Paulo Bento, de assumir um regime "ditatorial" ao castigá-lo por ter se recusado a treinar pênaltis. O clima ficou pesado no clube e boatos davam conta de que o jogador brasileiro poderia pedir para ser negociado. Liédson, no entanto, optou por continuar no clube português, que conta com seu futebol por cinco temporadas. "Claro que estou satisfeito no Sporting... Nunca disse que não estava", completou. Liédson apareceu na "lista" de possíveis reforços, algo comum a cada final de temporada do futebol brasileiro, mas o atleta, de 30 anos, procura por um novo contrato na Europa, que lhe dê a tão sonhada "estabilidade financeira".