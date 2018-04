Liedson é convocado para defender seleção portuguesa

A seleção portuguesa decidiu apostar em um jogador brasileiro para tentar acabar com a escassez de gols. Nesta quarta-feira, o técnico Carlos Queiroz convocou pela primeira vez o atacante Liedson, que está no Sporting desde 2003, para defender Portugal.

O jogador brasileiro foi chamado para os jogos contra Dinamarca e Hungria, nos dias 5 e 9 de setembro, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2010. Liedson chega para defender Portugal em um momento complicado, já que a equipe está apenas em terceiro lugar no Grupo 1. Apenas o primeiro colocado de cada chave se garante no Mundial da África do Sul. Os oito melhores segundos colocados dos nove grupos disputam quatro vagas em uma repescagem.

Com a convocação, Liedson repete o meia Deco e o zagueiro Pepe, que também são brasileiros, mas defendem a seleção de Portugal. A diferença é que o atacante teve passagens de sucesso por times de ponta do futebol brasileiro, como Coritiba, Flamengo e Corinthians, antes de se transferir para o futebol português.

A convocação de Portugal tem outras novidades, além de Liedson. Carlos Queiroz voltou a chamar Rui Patrício, José Castro, Maniche, Miguel Veloso e Nuno Gomes.

Confira a lista de jogadores:

Goleiros: Beto (Porto), Eduardo (Braga), Rui Patricio (Sporting).

Defensores: Jose Bosingwa (Chelsea/Inglaterra), Bruno Alves (Porto), Jose Castro (Deportivo La Coruña/Espanha), Miguel (Valencia/Espanha), Pepe (Real Madrid/Espanha), Ricardo Carvalho (Chelsea/Inglaterra), Rolando (Porto).

Meio-campistas: Deco (Chelsea/Inglaterra), Duda (Sevilla/Espanha), João Moutinho (Sporting), Maniche (Colônia/Alemanha), Miguel Veloso (Sporting), Raul Meireles (Porto), Tiago (Juventus/Itália).

Atacantes: Cristino Ronaldo (Real Madrid/Espanha), Liedson (Sporting), Nani (Manchester United/Inglaterra), Nuno Gomes (Benfica), Simao Sabrosa (Atletico de Madrid/Espanha).