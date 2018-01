Liédson e Doni levam o Corinthians à vitória O Corinthians alcançou quase todos os seus objetivos hoje à tarde, no Pacaembu: venceu o Fluminense por 1 a 0, quebrando uma sequência de três jogos sem vitória, e de quebra, ainda acalmou a ira de sua torcida, que já começava a desconfiar do futuro da equipe nas mãos do técnico Geninho. Só faltou mesmo mostrar um futebol de boa qualidade. A vitória foi sofrida em todos os sentidos. O Corinthians demorou para se encontrar no jogo. Até o gol de Liedson, aos 8 minutos do segundo tempo, o time enfrentou sérias dificuldades com a retranca do Fluminense. No final, quando o adversário enfim se soltou, abandonando a retranca, o time de Geninho sofreu para garantir a vitória. Doni fez a diferença no final. O goleiro pegou um pênalti cobrado por Carlos Alberto e ainda fez duas outras defesas fantásticas no final. Sem vencer há três rodadas, o time entrou em campo pressionado pela obrigação de ganhar os três pontos. Os próprios jogadores admitiam isso já na chegada ao Pacaembu. "Esse é um jogo cujo objetivo principal são os três pontos, independentemente da qualidade do futebol. A pressão aumentou muito com os últimos resultados negativos e a vitória passou a ser uma necessidade", afirmou o meia Jorge Wágner. Por conta dessa pressão psicológica o Corinthians priorizou a velocidade em detrimento da qualidade de seu toque de bola. O time se perdeu diante da retranca do Fluminense, que jogava com cinco ou seis jogadores no meio de campo, à frente dos três zagueiros. Os responsáveis pela armação das jogadas no meio-de-campo corintiano praticamente não jogaram no primeiro tempo. A ligação entre a defesa e o ataque era feita quase sempre por intermédio dos lançamentos em profundidade que invariavelmente terminava nos pés de algum adversário. Como o Fluminense também não se arriscava no ataque, os primeiros 45 minutos foram um espetáculo de baixa qualidade. Os dois goleiros praticamente não tiveram trabalho nesse período e o empate sem gols acabou sendo inevitável. O Corinthians voltou para o segundo tempo sabendo dos riscos que correria se o gol não saísse logo. Evitar que a pressão da torcida virasse contra a própria equipe foi o tema principal da palestra de Geninho, no intervalo. O time enfim entendeu que era a bola que deveria rolar em velocidade, não os jogadores. Em duas jogadas no começo do segundo tempo, o Corinthians mostrou um novo perfil, trocando bolas em velocidade, atacando mais pela direita. Aos 8 minutos saiu o gol salvador. Rogério e Gil tabelaram sem firulas pelas direita. Gil chegou à linha de fundo e cruzou para trás. Liedson vinha na corrida e acertou um lindo voleio, sem chances para Kleber, fazendo 1 a 0. Só depois de sofrer o gol o Fluminense se soltou. O jogo ficou aberto. O Corinthians teve três chances de ampliar a vantagem mas perdeu as três, com Fabrício. O Fluminense também teve boas oportunidades. A melhor deles foi um pênalti cobrado por Carlos Alberto, que Doni defendeu. O goleiro corintiano também fez a diferença nos minutos finais defendendo duas bolas de Sorato. Numa delas o atacante do Flu bateu da risca da pequena área. Foi um pequeno milagre de Doni. Ficha Técnica Corinthians: Doni; Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kléber (Vinícius); Fabinho, Pingo (Fabrício) e Jorge Wágner; Leandro (Renato), Liédson e Gil. Técnico: Geninho. Fluminense: Kléber; Jonathan (Alex Oliveira), Rodolfo, Zé Carlos e Jadilson; Marcão (Alan), Marciel, Sidney e Carlos Alberto; Lopes e Romário (Sorato). Técnico: Renato Gaúcho. Gol: Liedson os 7 minutos do 2.º tempo. Juiz: Luciano Augusto Almeida (DF). Cartão amarelo: Jadílson, Jonathan, Leandro, Doni, Gil e Rodolfo. Cartão vermelho: Sidney. Renda: R$ 184.095,00 Público: 14.999 pagantes. Local: Pacaembu.