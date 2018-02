Liédson é expulso no empate do Sporting pelo Português O Sporting tropeçou fora de casa e não saiu do 0 a 0 com o União Leiria pela 20.ª rodada do Campeonato Português. Com o resultado, os visitantes seguem na terceira colocação com 40 pontos ganhos, enquanto os anfitriões assumem o quinto lugar, com 29. O atacante brasileiro Liedson, terceiro artilheiro da competição, foi expulso aos 21 minutos do primeiro tempo após se desentender com Rossato dentro da área do União Leiria. Nos outros jogos deste domingo, outros brasileiros que jogam no Campeonato Português se destacaram positivamente. Na vitória de 3 a 1 do Naval sobre o Beira-Mar, fora de casa, Nei (duas vezes) e Saulo marcaram os gols da vitória, enquanto Edgar, ex-São Paulo, descontou para os donos da casa. Na goleada de 4 a 0 do Nacional sobre a Acadêmica, Cassio (duas vezes) e Diego foram os brasileiros que marcaram. Em outro jogo da rodada, o Estrela Amadora bateu o Marítimo, em casa, por 1 a 0.