Liedson e Gil prometem ofuscar Romário No Corinthians, ninguém esconde que parar Romário é a grande meta domingo, no duelo com o Fluminense. O jogador já marcou 16 gols contra a equipe de Parque São Jorge, em 17 jogos disputados. Mas a dupla de ataque do time paulista, Liedson e Gil, dá um basta à badalação sobre o veterano atacante e garante que também dá sorte contra o rival. "Eles também têm de se preocupar com o nosso ataque. Se o setor funcionar bem, a probabilidade de fazermos melhor jogo que eles é grande", afirmou Gil, ressaltando que na última vez em que enfrentou o Fluminense, nas semifinais do Brasileiro de 2002, marcou o gol que abriu caminho para o Corinthians chegar à final (3 a 2 no Morumbi). Com a confirmação de Gil no time titular, já recuperado da rinite -, Lucas ficará na reserva. Liedson enfrentou Romário apenas uma vez, quando ainda defendia o Flamengo, no ano passado. E tem boas recordações do encontro. "Goleamos por 5 a 2 e ele ainda perdeu um pênalti", lembrou. "Espero voltar a ter boa atuação, pois nossa vontade é acabar com a série de tropeços (duas derrotas e um empate) e iniciar seqüência de vitórias." A volta ao Pacaembu também inspira uma "boa lembrança" para Liedson Na última vez que atuou no estádio, contra o Vitória, marcou os quatro gols da goleada por 4 a 0. "Dá grande motivação." Mudanças - A diretoria do Corinthians entrou com pedido na CBF para antecipar o clássico contra o Santos do dia 10 de julho para a véspera. A alegação é a de que 9 de julho é feriado em São Paulo, dia da Revolução Constitucionalista, e o Pacaembu receberia mais público. Pede também a revisão do horário, das 20h30 para as 16 horas. Já o duelo contra o Coritiba, no dia 13, deve ser realizado no Canindé. Há um show de rock programado para o Pacaembu. "A prefeitura quer que o Corinthians ajude a reerguer o Pacaembu e marca show de rock no dia do nosso jogo", bronqueou Antonio Roque Citadini, vice presidente de futebol do clube.