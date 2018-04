Liedson e Gladstone marcam em goleada do Sporting

Ex-jogador do Flamengo do Corinthians, o atacante brasileiro Liedson marcou um dos gols na goleada do Sporting Lisboa sobre o Naval, por 4 a 1, neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Português. Outro brasileiro, o zagueiro do Gladstone ex-Cruzeiro e do Guarani, também marcou. Veja também: Classificação / resultados Jogando no sábado, o Benfica venceu, fora de casa, o Paços Ferreira por 2 a 1, e garantiu sua permanência na vice-liderança da competição, com 19 pontos. Logo atrás está o Sporting, que chegou aos 18 pontos, em terceiro lugar. As duas equipe continuam sua perseguição ao Porto, que empatou em 1 a 1 com o Belenenses e segue liderando, com 25 pontos. A grande zebra desta rodada no Campeonato Português ficou com a goleada do Leixões sobre o Sporting Braga por 3 a 0. O artilheiro da rodada, no entanto, joga no Acadêmica Cooimbra, 12.º colocado, com 8 pontos. Lito fez os três gols de sua equipe, no empate por 3 a 3 com Amadora.