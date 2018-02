Liedson e Luís Fabiano fazem o duelo Eles estão em boa fase e resolveram assumir o duelo. Luís Fabiano e Liedson estão preparados para encarar o clássico como protagonistas principais ao lado de Kaká e Gil. Para agitar ainda mais o confronto, a dupla resolveu fazer uma aposta. Em jogo, cem cestas básicas, que deverão ser distribuída a entidades de assistência pelo jogador do time perdedor da final do Campeonato Paulista. "Sei que haverá muita cobrança por causa dos gols que venho fazendo, mas a responsabilidade pelo resultado é de todos", afirmou Luís Fabiano sobre a final. O jogador, que marcou cinco gols na partida contra o São Raimundo, pela Copa do Brasil, quarta-feira, afirma que está na melhor fase da carreira e espera aproveitar a decisão do Estadual para marcar mais e alcançar não só a artilharia da competição - está a um gol dos líderes Rico (Portuguesa Santista) e Ricardo Oliveira (Santos) que chegaram às redes sete vezes - como o sonho de ser convocado para a seleção brasileira. Mas a trajetória do jogador neste início de temporada não foi das mais tranqüilas. O jogador passou por momentos difíceis há algumas semanas e chegou a ser multado pelo clube por ter sido expulso de uma partida após dizer palavrões perto do juiz. Depois da crise, o jogador acabou recorrendo a ajuda de uma psicóloga para controlar seu temperamento explosivo. O resultado: gols em série. "O fato serviu para mostrar que havia chegado ao limite e era preciso fazer alguma coisa", admitiu o jogador, que está mais do que satisfeito com os resultados do trabalho que vem realizando. A trajetória de Liedson foi meteórica. Quando o jogador chegou ao Corinthians - depois de uma complicada batalha judicial envolvendo Flamengo, Prudentópolis e Coritiba - as expectativas eram modestas. Mas a saída de Deivid para o Cruzeiro acabou beneficiando o atacante, que há poucos anos era estoquista de supermercado e nem sonhava em ser jogador de futebol. A presença de Liedson deu ao Corinthians uma nova opção de ataque: os gols de cabeça. O atacante corintiano marcou seis dos sete da temporada com este tipo de jogada e acredita em um "duelo interessante" com o novo zagueiro são-paulino Gustavo Nery. "Acho que poderei aproveitar o fato de ele estar jogando improvisado, mas acredito que vai ser um pouco mais complicado fazer gols de cabeça contra o São Paulo porque tenho 1,73 metro e o Gustavo dez centímetros a mais." A iniciativa de Luís Fabiano e Liedson acabou ganhando adeptos nos dois clubes. O atacante Reinaldo propôs ao amigo Vampeta também fazer uma aposta por cestas básicas, mesma proposta já acertada entre Jean e Jorge Wagner.