Liedson e Luís Fabiano: situações opostas Que Liedson e Luís Fabiano nasceram com o dom de fazer gol, não há dúvida. Mas em Portugal apenas o ex-artilheiro do Corinthians está cumprindo seu ofício. Liedson fez 19 gols em sua primeira temporada no Sporting (15 no Campeonato Português, três na Copa da Uefa e um na Taça de Portugal) e já tem 28 nesta (20 no Português, sete na Uefa e um na Taça de Portugal). Luís Fabiano, que chegou ao Porto com muito mais fama do que o atacante do Sporting, marcou só três até agora ? e não comemora um desde a partida contra o Rio Ave, no dia 9 de janeiro. Liedson é o artilheiro do Português e também da Copa da Uefa. E é o segundo principal goleador dos campeonatos nacionais europeus ? perde apenas para Kuyt, do Feyenoord, que marcou 21 gols no Holandês. O vice-artilheiro do Campeonato Português é Simão Sabrosa, do Benfica, com 13. Liedson divide com o volante brasileiro Fábio Rochemback e o atacante Sá Pinto a preferência dos torcedores do Sporting. Sua camisa ? ?camisola?, como dizem em Portugal ? com o número 31 é a mais vendida do clube. Quinta-feira Liedson estará em campo contra o Middlesbrough, na Inglaterra, pela rodada de ida das oitavas-de-final da Copa da Uefa. ?Estamos bem na competição e podemos sonhar com o título.? Se Liedson está no céu, Luís Fabiano vive seu inferno astral em Portugal. Desde que chegou, ficou fora de 12 partidas por lesão ou contusão e participou de 20 ? mas em apenas seis ficou em campo o tempo todo. A torcida esperava um caminhão de gols do atacante que chegou com o cartaz de estar à frente de Adriano na briga para jogar com Ronaldo no ataque da seleção ou ser o primeiro reserva do setor. Mas ele não consegue render o futebol que mostrava no São Paulo e com isso vai perdendo espaço no clube e também no time de Parreira. Apesar do momento difícil, ele não desanima nem perde a calma. ?Todo jogador passa por momentos ruins. A bola não está entrando, mas uma hora vai começar a entrar. E aí, meu amigo, ninguém vai me segurar?, garante Luís Fabiano. Bem ou mal, ele já conquistou um título importante: foi campeão mundial interclubes em dezembro. E como titular.