Liedson é o novo alvo de Vampeta O atacante Liedson é a nova atração do elenco corintiano. E a badalação não é por causa da facilidade que tem para marcar gols. Por causa de seu jeito introvertido, o jogador baiano é a vítima preferida do gozador Vampeta. Baiano como o atacante, o volante anda fazendo Liedson perder a calma. Assim que chegou ao Parque São Jorge, o atacante caiu nas garras de Vampeta, que passou a chamá-lo de ?quero-quero? e ?Janeth?. As referências ao pássaro que costuma infernizar a vida dos jogadores durante os treinos no Parque São Jorge e à semelhança com a jogadora de basquete irritam profundamente Liedson. ?Me chamar de Janeth é sacanagem. Como sou tímido, o Vampeta aproveita para pegar no meu pé. O pior é que ele fala isto até na televisão. Domingo à noite, ele falou que eu sou parecido com a Janeth num programa de muita audiência. Eu não sabia onde pôr a cara. Sei que ela é uma grande jogadora de basquete, mas falar que eu sou parecido com ela não tem nada a ver?, afirma. Liedson não é só tímido. Também é muito desligado. Ontem à tarde, ele garantiu que nem sabia que o Comitê Executivo da Federação Paulista de Futebol tinha se reunido para decidir quem terá vantagem na final de domingo. ?Nem sabia que iria ter a reunião. Olha, para ser bem sincero, não estou preocupado com o regulamento. Tenho certeza de que o Corinthians vai ganhar o jogo e não vai precisar do regulamento. Só penso em ganhar do São Paulo?, disse o artilheiro corintiano, que apesar de baixo para um atacante (1,73 m) já marcou seis gols de cabeça no clube. Segunda-feira, às 10h, o Corinthians viaja para o México. Dia 26, quarta-feira, a equipe enfrenta o Cruz Azul no início do segundo turno da primeira fase da Copa Libertadores da América. O jogo com os mexicanos correu risco de não ser realizado. Por causa de uma grave crise financeira e técnica, o Cruz Azul dispensou 11 jogadores e os dirigentes corintianos temiam que o adversário não tivesse atletas suficientes para colocar em campo. Mas a situação foi contornada. ?O Cruz Azul está conseguindo reagir. Na última rodada do Campeonato Mexicano venceu o Pumas por 2 a 1. Acho que vamos enfrentar um adversário aguerrido, até porque eles ainda têm chances de classificação?, afirmou Geninho. Com 100% de aproveitamento nos três jogos que disputou na competição sul-americana, o Corinthians já está praticamente classificado para a próxima fase. O objetivo agora é ficar em primeiro lugar no grupo 8. ?Pelas minhas contas, com mais uma vitória e um empate o Corinthians garante o primeiro lugar?, disse o treinador.