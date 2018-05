Liedson é operado e só voltará a jogar em fevereiro

Segundo informou o clube português em seu site oficial, o jogador teve alta do hospital nesta terça-feira, depois de ter sido operado na segunda-feira, e iniciará nesta quarta o seu processo de recuperação.

Liedson, que já defendeu Coritiba, Flamengo e Corinthians no Brasil, vem sendo convocado com frequência para a seleção portuguesa e é considerado nome certo na equipe que enfrentará o Brasil na terceira rodada da primeira fase da Copa do Mundo de 2010, pelo Grupo G do torneio.

O confronto entre brasileiros e portugueses está marcado para acontecer no dia 25 de junho, no Estádio Moses Mabhida, na cidade de Durban, na África do Sul. Antes disso, Liedson poderá estar em campo contra a Costa do Marfim, na estreia do Mundial, e contra a Coreia do Norte, pela segunda rodada do Grupo G.