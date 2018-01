Liédson está perto do Corinthians O atacante Liédson deverá ser apresentado na próxima semana como reforço do Corinthians para a temporada de 2003. Segundo Hugo Barros, vice-presidente do Prudentópolis (PR), que detém 70% dos direitos federativos do jogador (os outros 30% pertencem ao Coritiba), a negociação só não será concretizada caso o clube receba por escrito uma proposta de um time do exterior até segunda-feira. O jogador, que está com 25 anos, disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Flamengo e marcou 14 gols. Foi indicado por Carlos Alberto Parreira e conta com a simpatia de Geninho, que o conhece desde o início de 2002, quando ele defendia o Coritiba. "Não tenho como negar. Entre Prudentópolis, Coritiba e Corinthians está tudo certo. O Liédson também acertou seu contrato com o Corinthians. Mas é melhor esperar mais alguns dias para definir o futuro do jogador", afirmou Hugo Barros. Nesta sexta-feira, durante a apresentação de Geninho como novo treinador do Corinthians, o vice-presidente de futebol do clube, Antônio Roque Citadini, admitiu que a negociação está em andamento. Mas ressaltou, sem entrar em detalhes, que alguns fatores ainda precisam ser resolvidos. "Temos duas negociações praticamente concluídas e outras duas bem encaminhadas", revelou o dirigente. O Flamengo ainda tenta impedir o negócio. Na semana passada, o departamento jurídico do clube obteve uma liminar na Justiça que impede o atacante de atuar por qualquer outro clube brasileiro. Os dirigentes flamenguistas garantem que cumpriram as medidas necessárias para a prorrogação de seu empréstimo junto ao Prudentópolis dentro do prazo estabelecido. Alegam, também, ter realizado o pagamento em juízo da primeira das duas parcelas referentes ao valor do reempréstimo até junho, no valor de R$ 150 mil. "A liminar não vai impedir que a negociação seja concretizada. Basta cassá-la e tudo estará resolvido. O Flamengo perdeu os direitos sobre o Liédson ao descumprir algumas cláusulas. Não notificou o Prudentópolis sobre o interesse em permanecer com o jogador dentro no prazo estipulado", contou Hugo Barros. O destino de Vampeta será definido na segunda-feira. Nesta sexta, Reinaldo Pitta, empresário do jogador, afirmou que o volante poderá jogar no Corinthians, no Flamengo (que detém parte de seus direitos federativos) ou mesmo no exterior. "Entreguei ao Corinthians uma proposta digna de um jogador pentacampeão mundial, mas nada que esteja fora da realidade brasileira", disse Reinaldo Pitta. O meia Beto, que havia sido descartado por causa do elevada pedida salarial, voltou a ser procurado a pedido de Geninho. A segunda opção para o meio-de-campo segue sendo Robert, que deixou o Santos no meio desta semana. Seu procurador, Gilmar Veloz, disse que até o momento não foi procurado por nenhum dirigente corintiano. "Tomara que uma proposta se concretize. O Robert é profissional e pretende decidir sua vida nos próximos dias." Os jogadores do Corinthians iniciaram nesta sexta-feira a pré-temporada na cidade mineira de Extrema, depois de uma semana de treinamentos físicos no Parque São Jorge. Enquanto isso, Geninho participou de uma reunião com Citadini, em São Paulo, para tentar agilizar o processo de contratações. O treinador manifestou o desejo de estar com o grupo fechado até o final da semana que vem. Preocupado com o enfraquecimento da equipe, o zagueiro Fábio Luciano admitiu ter pedido à diretoria que renove o empréstimo do volante Vampeta. "É um jogador imprescindível. Não só pela grande capacidade técnica como também pelo espírito de liderança. Falei para o Citadini sobre a importância de termos um campeão mundial no elenco."