Liedson faz 2 e Sporting assume a ponta O Sporting assumiu a liderança do Campeonato Português, com 31 pontos, ao derrotar o Benfica, sábado à noite, por 2 a 1, com dois gols do brasileiro Liedson. O Boavista venceu o Vitória de Guimarães por 2 a 1 e é o 2.º com 30. O Porto (29) recebe o Rio Ave (21) hoje à noite. Demais partidas: Belenenses x Gil Vicente, Penafiel x Nacional, Beira-Mar x Braga, Moreirense x Academica e Leiria x Maritimo.