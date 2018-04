Liedson faz 3 gols em vitória do Sporting na Liga Europa

O atacante Liedson foi o principal destaque dos primeiros jogos da fase de grupos da Liga Europa ao marcar os três gols do Sporting na vitória por 3 a 2 sobre o Heerenven. A partida, disputada na Holanda, foi válida pelo Grupo D da competição.

O time holandês abriu o placar aos 12 minutos, com Sibon, mas o Sporting conseguiu a virada com gols de Liedson aos 17 e 40 minutos. O Heerenven ainda chegou ao empate, com Dingsdag, aos 32 minutos do segundo tempo. Mas Liedson deu a vitória ao Sporting com um gol aos 43 minutos. No outro jogo da chave, Hertha Berlim e Ventspils empataram por 1 a 1.

Pelo Grupo E, a Roma foi surpreendida fora de casa e perdeu por 2 a 0 para o Basel, com gols de Carlitos, aos 11 minutos do primeiro tempo, e Almerares, aos 42 minutos da etapa final. Pela mesma chave, CSKA Sofia e Fulham empataram por 1 a 1.

Jogando fora de casa, o Galatasaray venceu o Panathinaikos por 3 a 1, pelo Grupo F, com boa contribuição do meio-campista brasileiro Elano, que abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo. Baros ampliou aos 3 e Sarriegi, contra, fez o terceiro do Galatasaray aos 13 minutos da segunda etapa. Salpingidis, do Panathinaikos, diminuiu aos 33 minutos do segundo tempo. No outro jogo da chave, o Dínamo Bucareste bateu o Sturm Graz por 1 a 0.

O Hamburgo, do brasileiro Zé Roberto, foi superado pelo Rapid Viena por 3 a 0, em partida pelo Grupo C, disputada na Áustria. Já o Hapoel Tel-Aviv venceu o Celtic por 2 a 1.

No Grupo A, o Ajax empatou por 0 a 0 com o Timisoara e o Anderlecht venceu o Dínamo Zagreb, fora de casa, por 2 a 0. Pelo Grupo B, Lille e Valencia empataram por 1 a 1 e o Genoa bateu o Slavia Praga por 2 a 0.