Liedson: "Foi uma emoção diferente" Uma bicicleta, que proporcionou ao goleiro Marcos uma defesa espetacular; e um gol, que deu o empate ao Corinthians, e o atacante Liedson já virou ídolo dos torcedores corintianos. Ontem, ele ainda estava emocionado por ter feito seu primeiro gol no rival com a camisa corintiana. ?É muito bom marcar gol no Palmeiras. É uma emoção diferente?, disse ele, cercado pelos repórteres no Parque São Jorge. Leia mais no Jornal da Tarde