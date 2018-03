Liédson garante vitória do Sporting Lisboa Com um gol do atacante brasileiro Liédson, o Sporting Lisboa venceu neste sábado o Paços Ferreira por 1 a 0 e manteve a segunda colocação no Campeonato Português, com 64 pontos. O líder é o Porto (68), que enfrenta neste domingo o Moreirense. Em outro jogo do dia, o Nacional derrotou o Boavista por 1 a 0.