Liedson marca 2 na vitória do Sporting No encerramento da 8ª rodada do Campeonato Português, nesta segunda-feira, o Sporting derrotou o Beira Mar por 3 a 1 e chegou ao quarto lugar, com 15 pontos, sete a menos que o Porto. O destaque foi Liedson, ex-Corinthians, que marcou dois gols.