Liedson marca 3 e Sporting goleia O atacante brasileiro Liedson foi o grande destaque da rodada desta quinta-feira da Copa da Uefa. Ele marcou três dos quatro gols da bela vitória por 4 a 0 do Sporting Lisboa sobre o Dínamo Tbilisi, na Geórgia - o outro gol foi de Viana. Com o resultado, o time português se manteve firme na briga por uma vaga do grupo D, com seis pontos. O primeiro colocado da chave é o Newcastle, que foi à França e goleou o Sochaux por 4 a 0. O time inglês soma agora nove pontos, em três partidas. Outra equipe em boa situação é a do Schalke 04, que recebeu na Alemanha o Ferencvaros e venceu por 2 a 0. Agora o time alemão tem sete pontos no grupo A. Já o Hearts, da Escócia, desencantou e venceu o Basel, na Suíça, por 2 a 1. No grupo B, duas equipes dividem a liderança: o Steaua Bucareste, que bateu o Besiktas por 2 a 1, e o Standard Liège, que derrotou o Parma também por 2 a 1. Mais próximo da classificação no grupo C ficou o Dniepro, da Ucrânia, que derrotou o Austria Vienna por 1 a 0 e passou a somar 9 pontos. Já o Club Brugge conquistou seus três primeiros pontos, ao bater o Utrecht por 1 a 0. Pelo grupo G, o Benfica cumpriu o dever de casa e derrotou o Dínamo Zagreb por 2 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa. Já pelo grupo H, o brasileiro Júlio Baptista fez o gol do Sevilla no empate por 1 a 1 com o Zenit, na Rússia. O resultado foi bom para o Lille, da França, que visitou o AEK, em Atenas, venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança da chave, com seis pontos. O grupo F tem novos líderes, com seis pontos cada. São eles o Rangers, que venceu o Graz AK por 3 a 0, e o Alkmaar, que derrotou o Amika Wronki por 3 a 1. Em outros jogos desta quinta-feira, o Villarreal derrotou o Middlesbrough por 2 a 0, pelo grupo E, e a Lazio empatou por 2 a 2 com o Partizan Belgrado.