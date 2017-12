Liédson marca e Sporting bate Penafiel Com um gol do atacante brasileiro Liédson, o Sporting Lisboa venceu o Penafiel por 1 a 0, neste domingo, e melhorou sua posição na tabela do Campeonato Português. A equipe de Lisboa agora tem 20 pontos, 6 atrás do líder Braga, que no sábado bateu o Benfica: 3 a 2. O vice-líder é o Porto, com 24, junto com o Nacional. Outros jogos deste domingo: Naval 0 x 3 Vitória de Setúbal, Rio Ave 0 x 2 Nacional e Amadora 0 x 0 Paços Ferreira.