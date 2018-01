Liedson marca e Sporting empata com Benfica pelo Português O Benfica recebeu, neste domingo, o Sporting para fazer o clássico português da rodada e a partida terminou com um empate por 1 a 1 que não favoreceu nenhuma das duas equipes na luta pelo título do Campeonato Português, mas sim o líder Porto, que mantém uma vantagem de três pontos sobre o segundo colocado após 27.ª rodada da competição. O resultado não alterou a situação dos times no campeonato. O time alviverde soma agora 59 pontos e permanece na segunda colocação, seguido de perto pelo Benfica, que segue em terceiro com apenas um ponto a menos que o rival. Foi uma partida bastante disputada e equilibrada. No primeiro tempo, o Sporting dominou e conseguiu abrir o placar logo aos dois minutos com o atacante brasileiro Liedson, que marcou de cabeça após cruzamento perfeito de Abel. O Benfica começou a melhorar até que aos 21 minutos da etapa inicial o atacante italiano Miccoli aproveitou uma confusão na área adversária para deixar tudo igual no marcador. Na etapa complementar, o Sporting procurou segurar o Benfica e explorar os contra-ataques. Melhor em campo, os visitantes dominaram o meio-campo, mas não conseguiram criar oportunidades de gol. Em um dos raros momentos, o atacante brasileiro quase fez mais um, mas chutou a bola no travessão.