Liédson marca e Sporting empata com o Boavista em 1 a 1 O Sporting perdeu a chance de chegar à vice-liderança do Campeonato Português ao empatar fora de casa com o Boavista em 1 a 1. Com o resultado, a equipe permanece na terceira colocação com 34 pontos, atrás do Benfica com 35 e o Porto, que lidera com 40. Os gols da partida aconteceram somente na segunda etapa. O brasileiro Liédson abriu o placar para os visitantes aos quatro minutos e Souza empatou para o os donos da casa aos 11. Dois jogadores acabaram expulsos no duelo. Alecsandro, do Sporting, recebeu o segundo amarelo aos 15 minutos e Ze Manel, do Boavista, deixou o campo aos 32, pelo mesmo motivo. Outros jogos deste domingo Aves 0 x 0 Beira Mar Academica 0 x 1 Vit. Setubal Est. Amadora 0 x 0 Naval