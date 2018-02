Liedson marca na vitória do Sporting Com um gol do atacante brasileiro Liedson, o Sporting derrotou o Middlesbrough por 3 a 2, nesta quinta-feira, na partida de ida das oitavas-de-final da Copa da Uefa. A decisão da vaga acontecerá no dia 17 de março, em Lisboa. Em outro jogo disputado nesta quinta-feira pela Copa da Uefa, o Sevilla, dos brasileiros Júlio Baptista e Renato, ficou no 0 a 0, em casa, com o Parma. O classificado também sai no dia 17, na Itália.