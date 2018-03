Liédson: nada certo com o Corinthians O atacante Liédson, do Sporting de Lisboa, revelou nesta segunda-feira que ainda não acertou nada com relação a uma transferência para o Corinthians. Surpreso com as notícias de que já estaria contratado pelo clube paulista, o jogador disse que ainda tem contrato com o time português. ?Sei que os dirigentes do Corinthians estão aqui pelos jornais e meu empresário também conversou comigo, mas não tem nada acertado e tenho contrato até 2006?, afirmou Liédson, que terminou a temporada como artilheiro do Campeonato Português (25 gols) e da Copa da Uefa (9 gols). Sobre o futuro, o atacante só confirma uma coisa: quer férias. ?Agora não estou pensando nisso (volta ao Corinthians). Só quero tirar minhas férias e descansar um pouco após uma temporada cansativa por causa do alto número de partidas", contou Liédson.