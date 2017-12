Liedson nega acordo com o Sporting O atacante Liédson negou nesta sexta-feira, que tenha acertado sua transferência para o Sporting de Lisboa, como chegou a ser noticiado na véspera. Irritado com as especulações, o jogador falou rapidamente com os jornalistas no Parque S. Jorge no início da tarde, e desmentiu que tenha acertado sua saída do Corinthians. O artilheiro reafirmou que a pessoa autorizada a negociar seu passe é João Alberto Ituarte, presidente do Prudentópolis, e garantiu que o dirigente não abriu negociações com clube português. "Eu vou repetir a vocês (jornalistas). Não chegou nada sobre isso para mim. Eu não fui procurado por ninguém e a partir de agora só falo sobre o Corinthians", afirmou. O jogador pode não ter sido informado, mas a diretoria do Prudentópolis está mesmo negociando o jogador. A definição pode sair ainda nesta sexta-feira.