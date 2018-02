Liedson: novas provas à torcida Apesar de ter chegado já com o Campeonato Paulista em andamento, o jogador correspondeu muito bem à resposabilidade de substituir o atacante Deivid, que foi para o Cruzeiro, com muitos gols e rápido entrosamento com os novos companheiros de clube. Mas isso não foi suficiente para convencer o jogador, que há poucos anos era repositor de supermercado no interior da Bahia e sequer pensava em ser profissional, de que tudo está bem. ?Acho que ainda tenho algo mais a provar para a torcida?, afirmou o atacante. Este algo mais, segundo Liedson, poderia ser uma atuação decisiva na conquista de seu primeiro título pelo Corinthians, o que pode acontecer ainda neste sábado. ?Esta seria uma situação perfeita para consolidar minha posição no time?, diz o jogador, com empolgação. A chegada do jogador ao Parque São Jorge trouxe mudanças. Com a presença de Liedson em campo, o Corinthians ganhou mais uma opção de ataque: as bolas altas. Dos sete gols que já marcou com a camisa do clube, seis foram de cabeça. Contra o São Paulo, cuja deficiência em bolas altas tem sido uma constante, o jogador espera melhorar ainda mais seu retrospecto e conquistar definitivamente a torcida.