Liedson pode estar indo para o Sporting O Corinthians, que já tem inúmeros problemas para a partida de domingo, contra o Inter, poderá ganhar mais um nesta sexta-feira: Liédson. O jogador poderá ir para o Sporting, que fez proposta oficial pelos seus direitos federativos (70 por cento pertencem ao Prudentópolis e 30 ao Coritiba) nesta quinta-feira. Ao contrário do que aconteceu quando foi procurado pelo Dínamo de Kiev (Liedson chegou a viajar para a Ucrânia mas não chegou a um acordo) desta vez o jogador, assim como seus procuradores, estariam tentados a aceitar a proposta do Sporting. Eles ficaram de responder amanhã. Se aceitarem, o Corinthians será obrigado a concordar, de acordo com o contrato de empréstimo assinado entre as partes no começo do ano.