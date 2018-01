Liedson quase não teve tempo de almoçar O almoço com a namorada Rose foi um dos raros momentos de lazer no dia da folga. Os quatro gols que Liedson marcou na goleada do Corinthians sobre o Vitória (4 a 0, domingo, no Pacaembu), quase estragaram a refeição do casal. A namorada preparava a lasanha e o telefone não parava de tocar. E Liedson passou boa parte do dia falando com jornalistas. Pela manhã, foram as emissoras de rádio; à tarde, atendeu aos repórteres de jornais e a uma emissora de tevê. No fim, deu tudo certo: Liedson conseguiu saborear a massa no ponto e não deixou de falar com ninguém. Estava especialmente feliz pela chance de ser lembrado pela primeira vez para a seleção brasileira. "Não será uma partida que irá me colocar na seleção. Se o meu nome estiver na lista, é pelo que venho fazendo na temporada." Liedson confessa estar ansioso por uma chance no time do técnico Carlos Alberto Parreira. Está perseguindo a convocação desde o ano passado, quando começou a fazer sucesso no Flamengo. Seu principal aliado são os números: com os quatro gols de domingo sobre o Vitória, no Pacaembu, disparou como o principal artilheiro do Corinthians na temporada, com 20. No Brasileiro já fez oito e encostou no líder dos artilheiros - o são-paulino Luís Fabiano. "Três gols não é uma diferença muito grande. Já dá até para pensar na hipótese de terminar o Campeonato Brasileiro como artilheiro." Por ironia do destino, a seleção pode atrapalhar a luta pela artilharia - ele ficaria fora de três rodadas. Mas Liedson quer defender o Brasil, mesmo para jogar um torneio de menor importância como a Copa das Confederações, na França (entre os dias 18 e 29). "Quem nunca foi convocado fica na expectativa. Não tem jeito. A competição pode até não valer muita coisa, mas para nós, que jogamos no Brasil, é muito importante", disse Liedson. Dos inúmeros telefonemas que recebeu nesta segunda-feira, Liedson conversou com Joel Santana em uma ligação feita pela Rádio Jovem Pan. O treinador do Vitória, que dirigiu Liedson no começo de carreira, no Coritiba, ganhou uma camisa do atacante no domingo. E hoje ouviu um outro reconhecimento público. "Tudo o que fiz ontem tem um pouco dele. Aprendi muito com o Joel", disse o atacante do Corinthians. "Só não precisava fazer aquilo comigo...", respondeu o técnico. A conversa com o antigo treinador não foi demorada. Mas o resto do dia também não foi fácil para o casal Liedson e Rose. Do lado de fora da casa, três carros de reportagem estavam à espera do artilheiro. Se estiver na lista de Parreira, o dia promete ser cheio outra vez.