Liédson quer ficar no Fla em 2003 O atacante Liédson, do Flamengo, disse nesta quarta-feira que deseja permanecer no clube na próxima temporada. O jogador está de férias no interior da Bahia e afirmou que concretizou um sonho de criança. "É uma honra vestir a camisa rubro-negra." O jogador tem contrato com o Flamengo até o final desse mês e a diretoria do clube já manifestou o desejo de ficar com o atleta. Os dirigentes cariocas querem renovar o empréstimo por mais um ano para que o jogador possa disputar o Campeonato Brasileiro, agora com oito meses. Nesta quinta-feira acontece uma reunião com a diretoria do Prudentópolis, clube dono dos direitos federativos do jogador. O valor do passe de Liédson está avaliado em R$ 6 milhões. Convocação - O zagueiro André Bahia e o meia Felipe Mello foram convocados para a seleção brasileira sub-20 que disputará o Campeonato Sul-Americano, em janeiro, no Uruguai. A apresentação acontece na próxima semana. Esta é a primeira vez que André atuará por uma seleção nacional.