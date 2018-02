Liedson recebe suspensão e desfalca Sporting contra o Porto Principal jogador do Sporting, o atacante Liedson foi suspenso nesta terça-feira por duas partidas e não poderá defender a equipe no clássico com o Porto, no dia 17 de março, no Estádio do Dragão, pela 22.ª rodada do Campeonato Português. O brasileiro foi punido pela expulsão no empate sem gols diante do União Leiria, no último domingo. Na súmula do jogo entregue pelo árbitro Paulo Costa, foi relatado que Liedson agrediu o compatriota Rossato com um chute, aos 21 minutos do primeiro tempo. Com isso, a Comissão Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional aplicou a suspensão, além da multa de mil euros (cerca de R$ 2,8 mil). A diretoria da equipe de Lisboa já anunciou que irá recorrer da decisão. Além de perder o clássico, o ex-jogador do Flamengo e do Corinthians ficará de fora do confronto contra o Estrela da Amadora, no próximo sábado, em casa, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O Sporting ocupa a terceira colocação no Nacional com 40 pontos, nove a menos que o líder Porto.