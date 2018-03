Liedson se apresenta na 3ª ao Corinthians O destino de Liedson deverá mesmo ser o Corinthians. O atacante vai se apresentar na terça-feira, no Parque São Jorge, e cumprirá seu contrato até o dia 31 de dezembro. A decisão aconteceu hoje depois de vários telefonemas entre todas as partes envolvidas - Corinthians, Liedson, Prudentópolis (dono de 70 por cento dos direitos federativos do jogador) e o procurador do jogador, Vinícius Andrade Mendes. O Prudentópolis, através do seu presidente João Alberto Ituarte, havia dando um prazo até hoje ao meio-dia para receber novas propostas do exterior pelo atacante, que já recusou o Dínamo de Kiev, na Ucrânia. Como não chegou nenhuma proposta oficial, ficou definido que Liedson voltará terça-feira de Salvador para cumprir seu contrato inicial com o Corinthians. Antes disso, na segunda, João Alberto Ituarte quer conversar com a diretoria do Corinthians para fechar um acordo. O empresário aidna tem esperança de receber uma boa proposta da Europa antes de terça-feira. Robert - O novo meia esquerda do Corinthians se apresentou hoje no Parque São Jorge, por volta das 15 horas - em princípio, a apresentação seria pela manhã. O ex-jogador do Santos, que estava no Japão, assinou contrato por um ano. Em boa forma física, Robert afirmou que no próximo final de semana ele já estará em condições de estrear. Quanto aos papéis de transferência, garantiu que estará tudo resolvido no início da semana.