Liedson: sem comparações com Deivid Liedson sabe: o fato de ter sido escalado para começar o jogo de hoje contra o Botafogo não significa que seja titular do ataque corintiano. Geninho não esconde que está em fase de experiências. ?Vamos ver como será a atuação do Liedson. Mas posso pensar em outra opção. Tenho o Lucas?, avisa o treinador. A saída de Deivid foi um baque. Até mesmo para Liedson. ?Nem conversei com o Deivid. Sei que ele conseguiu se destacar como artilheiro do Corinthians. Mas quero avisar aos torcedores: tenho o meu estilo. Nada de comparações?, pede o jogador. Leia mais no Jornal da Tarde