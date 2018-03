Liedson volta a jogar amanhã no Corinthians Mesmo que seja uma competição sem status e pouco comentada como a Copa Sul-Americana, jogador de futebol gosta mesmo é de jogar. No Corinthians, que estréia nesta quarta-feira contra o Atlético-MG, às 21h40, no Pacaembu, a situação não é diferente. Alguns atletas, aliás, encontram estímulo extra. Um estava fora há duas semanas, quase foi embora para o exterior e hoje se reencontra com a torcida. Caso de Liedson. Outro, por ser garoto e ter acabado de conquistar a vaga de titular. Caso do zagueiro Marquinhos. O técnico Geninho nem titubeia ao dizer que a competição veio numa hora ruim para o Corinthians, já que o time começava a se recuperar no Campeonato Brasileiro e vai ter, agora, de se concentrar em outro torneio. "Mas também, vamos pensar bem, que hora seria boa?", perguntou o treinador, que sabe que, independentemente do campeonato, a torcida vai exigir resultados. "Aqui tem de se vencer sempre, não importa o que está sendo disputado." Para não decepcionar a torcida, Geninho vai mais uma vez escalar três zagueiros, com César formando o trio com Marquinhos e Anderson. No meio-de-campo, mais dois marcadores: Fabrício e Fabinho, ou Pingo, caso o primeiro não seja liberado pelos médicos. Enquanto não estréiam os reforços Robert, Jamelli e André Luiz, a atração da noite será o atacante Liedson, ausente nas últimas quatro rodadas do Brasileiro. O jogador deixou o time há duas semanas, ia se transferir para o Dinamo de Kiev, mas foi e voltou logo em seguida. Uma verdadeira novela, que acabou com sua permanência no Corinthians até o fim do ano. "Não vejo a hora de estrear e fazer logo um gol para esquecer essa história toda", desabafou Liedson, ainda artilheiro do Corinthians na competição nacional, com 10 gols. O atacante se diz com 85% de sua melhor condição física e Geninho não descartou a hipótese de utilizá-lo em apenas um tempo da partida. "Se o jogo não fosse decisivo, eu ia preferir poupá-lo, mas infelizmente não dá. A gente tem de conseguir um bom resultado de qualquer jeito." Pela tabela da Copa Sul-Americana, cada time faz apenas dois jogos na primeira fase, classificando-se o primeiro de cada chave. O Corinthians está no grupo 2, ao lado de Atlético-MG e Fluminense. A diretoria do Corinthians divulgou nesta terça-feira o nome dos 25 atletas inscritos para a Sul-Americana. Curiosamente, Rubinho, que vem aproveitando a ausência de Doni (suspenso) para se firmar como titular, aparece com a camisa número 1. O jovem atacante Abuda e o lateral-esquerdo Moreno não foram relacionados.