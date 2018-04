Liga: Bayern e Juve largam na frente A equipe alemã do Bayern de Munique jogou pouco, mas venceu o Maccabi, em Tel Aviv, por 1 a 0, nesta quarta-feira, na partida que marcou a estréia das equipes no Grupo C da Liga dos Campeões da Europa. O único gol do jogo foi marcado por Makaay, aos 19 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. No outro jogo do grupo, a Juventus de Turim venceu o Ajax, em Amsterdã, por 1 a 0. O gol foi marcado pelo checo Pavel Nedved, aos 42 minutos do primeiro tempo.