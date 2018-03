Liga: Chelsea busca vaga na final Depois de conquistar seu segundo Campeonato Inglês na história e o primeiro em 50 anos no último fim de semana, o Chelsea encara nesta terça-feira o Liverpool por uma vaga na final da Copa dos Campeões, em Istambul, dia 25. A equipe do russo Roman Abramovich quer fazer história e ganhar os dois principais títulos em disputa da temporada. Mas a tarefa não será fácil. O Liverpool segurou um empate sem gols no primeiro jogo em Stamford Bridge na semana passada e promete muita luta para voltar a uma final do principal torneio de clube do mundo. A equipe da terra dos Beatles venceu quatro vezes a Copa dos Campeões, a última delas em 1984. Rafa Benitez, o técnico espanhol do Liverpool, acredita que o jogador decisivo da partida em Anfield Road será o meia da Inglaterra e o capitão de seu time, Stevie Gerrard.