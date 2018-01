Liga do Nordeste rejeita Estaduais Os 16 clubes filiados à Liga de Futebol do Nordeste ratificaram nesta quarta-feira em assembléia extraordinária realizada em Salvador, o apoio ao calendário quadrienal aprovado no ano passado e decidiram que não vão disputar os campeonatos estaduais de 2003. Apesar da pressão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e das Federações Estaduais, os dirigentes aprovaram um documento - que chamaram de Carta do Nordeste - onde reiteram a intenção de disputar apenas o torneio regional no primeiro semestre do ano que vem. No documento, os dirigentes argumentam que a Liga gerou em 2002 uma receita superior a R$ 15 milhões - entre direitos de TV e marketing - ?número várias vezes superior ao faturamento dos campeonatos estaduais somados?. Além disso, explicam, o planejamento dos clubes foi feito com base no calendário quadrienal. ?A Liga entende que a viabilidade financeira de seus clubes associados é mais importante do que interesses pessoais (políticos e financeiros) que tenham sido prejudicados pelo desenvolvimento bem sucedido da Liga?, conclui o documento.