Liga dos Campeões: 6 perto da 2ª fase Rodada de definições na Copa dos Campeões da Europa. Hoje, mais seis equipes podem garantir vaga para a segunda fase, juntando-se a Real Madrid e Sparta Praga, que garantiram a classificação na semana passada. No Grupo F, o Barcelona passa com uma simples vitória sobre o Lyon, da França, fora de casa. O time catalão tenta apagar a má imagem deixada no jogo de sábado, contra o Málaga, pelo Campeonato Espanhol, quando apenas empatou por 1 a 1. Como de costume, as maiores críticas caíram sobre o ataque, formado por Saviola, Kluivert e Rivaldo, os mais cobrados quando o time não vai bem. Por isso, o técnico Carles Rexach fará uma alteração: o brasileiro Geovanni entra no lugar do argentino Saviola. Leia mais no Jornal da Tarde