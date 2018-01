Liga dos Campeões: 6 vagas garantidas Seis times garantiram nesta terça-feira vaga para a segunda fase da Liga dos Campeões da Europa, com uma rodada de antecedência. Manchester United (Inglaterra), Juventus (Itália), Barcelona (Espanha), Bayer Leverkusen (Alemanha), Deportivo La Coruña (Espanha) e Bayern de Munique (Alemanha) se juntaram ao Real Madrid e ao Sparta Praga, que já tinham conseguido sua classificação. Nesta terça-feira, oitos jogos foram disputados. Amanhã, a quinta rodada será completada com as seguintes partidas: Real Madrid x Roma, Anderlecht x Lokomotiv Moscou, Borussia Dortmund x Dinamo Kiev, Panathianikos x Shalke 04, Arsenal x Mallorca; PSV x Nantes, Lazio x Galatasaray e Boavista x Liverpool. Nos jogos de hoje, o destaque ficou para o Manchester, que deu um show dentro de casa e ganhou do Olympiakos por 3 a 0. Com a vitória, a equipe inglesa chegou aos 9 pontos no grupo G, empatando em primeiro lugar com o Deportivo La Coruña, que ficou no 1 a 1 com o Lille. Tanto o time grego quanto o francês já estão eliminados. Pelo grupo F, Rivaldo marcou um e o Barcelona derrotou o Olympique Lyon, dos brasileiros Juninho Pernambucano, Edmílson e Cláudio Caçapa, por 3 a 2. O grande resultado fora de casa deixou a equipe espanhola com 12 pontos, ao lado do Bayer Leverkusen, que venceu o Fenerbahce por 2 a 1. Outro clube alemão que garantiu a classificação nesta terça-feira foi o Bayern de Munique, que ganhou do Feyenoord por 3 a 1. Agora, a equipe dos brasileiros Élber e Paulo Sérgio tem 11 pontos, o mesmo que o Sparta Praga, que já tinha vaga garantida na chave H e empatou com o Spartak por 2 a 2, em Moscou Já no grupo E os resultados de hoje deixaram apenas um classificado - o outro sai na última rodada. Foi a Juventus quem ficou com a vaga, depois de vencer o Porto por 3 a 1. O time italiano chegou aos 11 pontos, enquanto o clube português segue em segundo lugar, com 7. Nesta mesma chave, o Rosenborg ganhou do Celtic por 2 a 0 e soma 4 pontos, enquanto a equipe escocesa tem 6.