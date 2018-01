Liga dos Campeões através do celular A Liga dos Campeões da Europa, torneio de clubes mais importante do mundo, começa nesta terça-feira - depois da disputa da fase preliminar. E, além dos grandes craques em campo, a competição terá uma novidade para os torcedores: acompanhar a disputa pelo telefone celular. A União Européia de Associações de Futebol (Uefa) fechou um acordo com duas empresas de telefonia celular para a venda dos direitos de transmissão do torneio. Assim, a Vodafone terá exclusividade na Espanha, Grécia, Hungria, Malta e Egito, além da opção preferencial no Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, Portugal, Irlanda e Suíça. Enquanto que na Itália o monopólio será da operadora 3. O torcedor terá mensagens de texto sobre a Liga dos Campeões e, se a tecnologia de seu celular permitir, até imagens de vídeo. Serão gols, notícias, estatísticas e um compacto com os melhores momentos ao final dos jogos. Além disso, a Uefa liberou o arquivo das últimas 11 edições do torneio para que também possa ser usado pelas empresas.