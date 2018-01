Liga dos Campeões: briga entre torcedores deixa 18 feridos Dezoito torcedores ficaram feridos, sendo um em estado grave, num confronto envolvendo torcedores de Manchester United e do Roma antes da partida entre as duas equipes, que se enfrentaram pela ida das quartas da Liga dos Campeões na capital italiana. O torcedor que está em estado grave é de nacionalidade inglesa e recebeu um corte de arma branca no pescoço. Ele está internado. Durante a partida, a polícia disse que não registrou muitos problemas. Apenas alguns torcedores do Manchester atiraram objetos contra as forças. Após a partida, quando mais se esperava confusão, não aconteceu nada. Os policiais mantiveram os ingleses nas arquibancadas pouco depois do apito final, o que ajudou. Os torcedores do Manchester United foram colocados em ônibus e acompanhados pelas forças da ordem até os dois aeroportos da capital italiana, de onde embarcaram de volta ao Reino Unido.