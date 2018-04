Liga dos Campeões com brilho brasileiro A Europa acompanha, a partir desta terça-feira, a corrida de 32 times pelo título mais cobiçado do continente e pelos milhões de dólares que ajudam a controlar suas finanças. Com oito jogos, começa a primeira fase da 50ª edição da Liga dos Campeões, a melhor competição de clubes do mundo. As novidades no torneio ficam por conta do fim do gol de prata a partir das oitavas-de-final e o forte sotaque brasileiro. Afinal, serão 67 jogadores exportados por equipes nacionais e agora dispersos entre vários países, da Itália à Rússia, de Portugal à Ucrânia, da Espanha à Turquia. Alguns dos mais badalados e famosos estão na Espanha. O Real Madrid, maior vencedor da Liga (são 9 títulos), entra novamente na disputa como favorito e tem como titulares indiscutíveis Roberto Carlos e Ronaldo. Os ?galácticos? são reforçados por craques do quilate de Owen, Beckham, Figo e Zidane. O Real estréia quarta-feira contra o Bayer Leverkusen, que tem Roque Júnior, Juan, França e Robson Ponte. O Barcelona não fica muito atrás de seu velho rival e aposta no talento de Ronaldinho Gaúcho, escudado por Edmílson, Belletti, Silvinho e o luso-brasileiro Deco. Logo de cara, no confronto desta terça-feira, terão Juninho Paulista pela frente, agora com a camisa do Celtic Glasgow, da Escócia. O Porto não conta com nenhum campeão do mundo em seu elenco, mas com enorme legião brasileira, em que os pontos altos são Luís Fabiano, Diego e Carlos Alberto. O atual detentor da Liga dos Campeões inicia a luta pelo bicampeonato contra o CSKA, de Moscou, que tem como estrela do ataque o ex-palmeirense Vágner Love. O Milan é outro colecionador de títulos (tem 6) que confia no talento que vem do Brasil. O time do todo-poderoso milionário Silvio Berlusconi inicia caminhada na Ucrânia, contra o Shaktar Donetsk, que conta com Brandão, revelado pelo Coritiba. Os italianos alinham, como titulares, Dida, Cafu e Kaká. A Internazionale também joga nesta terça-feira - em casa, no Estádio San Siro - e seu ponto de referência no ataque é Adriano, a estrela ascendente do time e da seleção brasileira. O rival é o campeão alemão Werder Bremen, que semanas atrás levou Gustavo Nery do São Paulo. Rivaldo tem chance excepcional de sair das sombras em que se envolveu desde o rompimento com o Milan, se brilhar no Olympiakos, time grego que o acolheu. A primeira partida será quarta-feira, em La Coruña, contra o Deportivo, de Mauro Silva. Alex reforça o Fenerbahce contra o Sparta Praga. As andanças dos brasileiros na Liga dos Campeões da Europa poderão ser acompanhadas ao vivo em transmissões da Rede TV, ESPN e ESPN Brasil.