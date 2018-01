Liga dos Campeões define 4 vagas A segunda fase da Liga dos Campeões da Europa já tem quase todos seus participantes definidos. Nesta terça-feira, mais quatro equipes garantiram classificação: Liverpool, Boavista, Nantes e Galatasaray. Agora, com 15 times confirmados, resta apenas uma vaga, entre Porto e Celtic. O destaque desta terça-feira foi o Liverpool, atual campeão da Copa da Uefa, que garantiu classificação no Grupo B, eliminando o Borussia Dortmund com a vitória por 2 a 0. O Boavista, mesmo perdendo por 1 a 0 para o Dínamo, também conseguiu sua vaga. No grupo D, o Galatasaray fez 2 a 0 no PSV e o Nantes ganhou da Lazio por 1 a 0. Com isso, os dois vencedores se classificaram. Já garantidos na próxima fase, ambos no Grupo A, Real Madrid e Roma tropeçaram nesta terça-feira. Os espanhóis perderam por 2 a 0 para o Lokomotiv, em Moscou. Já os italianos ficaram apenas no 1 a 1 com o Anderlecht, no estádio Olímpico. Na chave C, os times que estavam classificados também perderam. O Arsenal levou 3 a 1 do Shalke 04 e o Panathinaikos perdeu do Mallorca por 1 a 0. Nesta quarta-feira, no encerramento da primeira fase, a última vaga estará em jogo e seis ?amistosos de luxo? serão disputados. Emoção mesmo só no Grupo E. O Porto, com 6 pontos, só precisa vencer o lanterna Rosenborg, em casa, para ir à próxima fase. Já o Celtic necessita superar a classificada Juventus e ainda torcer por tropeço dos portugueses. Cumprem tabela os classificados: Bayer Leverkusen (recebe o Lyon), Barcelona (pega o Fenerbahce), Manchester United (enfrenta o Lille) e Deportivo La Coruña (joga contra o Olympiakos). Bayern de Munique e Sparta, outros que já têm vaga, se enfrentam.